Ruas do Santo Antônio são tomadas pelo “Paredaço da Juventude”

A candidata à reeleição Rosalba Ciarlini e o vice Jorge do Rosário participaram de mais uma edição do chamado “Paredaço da Juventude”.

Embalados por hinos de campanhas passadas, como “Viva todas as rosas”, foram acompanhados pela força Jovem por todo o trajeto. Luana Karina, jovem que vota em Rosalba e Jorge ressaltou as qualidades do candidatos.

“São o melhor caminho, competentes, experientes, nós jovens valorizamos sim essas qualidades e por isso estamos aqui”.

Atrás do paredão ou nas calçadas moradores da região participaram cantando e dançando. Rosalba desceu do carro palanque ao encontrar dona Hilda Fernandes, de 78 anos anos, para dançarem juntas.

O paredaço terminou na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, em frente à praça de convivência. Rosalba falou da recuperação dos equipamentos como Estação, Teatro, Praça de Convivência e construção da Arena Cultural para as quadrilhas juninas. Tudo com recurso assessorado pelo Finisa.

A candidata à reeleição também agradeceu à juventude. “Essa força e energia de vocês, o empenho, vamos pra frente com garra e disposição, confirmar Rosalba e Jorge no próximo domingo”, disse.