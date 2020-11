Sesap prorroga testagem para Covid-19 em servidores públicos estaduais

Servidores públicos do Rio Grande do Norte que não fizeram teste sorológico para investigar se já tiveram contato com o coronavírus, causador da Covid-19, ainda podem solicitar o exame, que está sendo realizado gratuitamente para o funcionalismo estadual.

Em Natal, os servidores estão sendo testados na Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, no horário entre 7h e 13h. No interior, os hospitais regionais são as unidades de coletas de referência.

A ação da testagem sorológica em servidores públicos é conduzida pelas Secretarias de Estado da Saúde Pública (Sesap) e da Administração (Sead) e foi iniciada no mês de setembro, com expectativa de testar cerca de 16 mil funcionários.

Prevista inicialmente para encerrar nesta segunda-feira (9), a ação segue prorrogada por tempo indefinido enquanto houverem testes disponíveis.

Para ter acesso ao exame, o servidor estadual deverá estar assintomático há pelo menos 14 dias, além de não ter sido diagnosticado pela doença anteriormente em testes laboratoriais como o RT-PCR (swab nasal), testes rápidos ou a própria sorologia.

Ou seja, poderão ter acesso ao teste quem já testou negativo para a doença antes, além de não manifestar sintomas no período da coleta. Além disso, é preciso ser servidor público estadual com matrícula ativa e fornecer número de CPF e cartão SUS.

Em razão do recente aumento de novos casos da Covid-19, a médica do Trabalho, membro da Comissão Permanente de Inspeção Médica Oficial da Sead e do Núcleo Estadual de Segurança e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Sesap, Hosana Silveira, salienta que a testagem sorológica não está indicada para pacientes com sintomas

“O melhor exame para pacientes que manifestem quaisquer sintomas da doença é o swab nasal (RT-PCR)”, afirma.





COMO TER ACESSO À SOROLOGIA

O servidor ou a servidora que desejar fazer o exame sorológico deverá preencher o formulário disponível no seguinte link: http://abre.ai/testagemdeservidores.

Neste formulário, terá que fornecer informações pessoais, que serão analisadas por especialistas médicos da Sesap, responsáveis por fornecer a solicitação médica com indicação da sorologia. Os servidores que serão testados no interior receberão por e-mail a solicitação médica com a marcação do agendamento do exame.

Àqueles que residem na Grande Natal, entretanto, caso prefiram, podem se dirigir diretamente até a Escola de Governo, entre 7h e 13h, para ser testado. Lá, deve chegar já com o formulário preenchido, para fins de celeridade no procedimento.

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, entre outros profissionais que trabalham nas unidades de saúde pertencentes à Sesap na região da Grande Natal devem procurar as suas unidades para fazer o teste.

Após realizar o exame sorológico, os servidores receberão por e-mail o resultado em até 20 dias úteis.