TJP julga acusado de duplo homicídio por disputa de facções em Mossoró

O Tribunal do Júri Popular voltou a se reunir nesta terça-feira (10), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, para julgar Iranildo de Sousa Soares Filho, de 21 anos, acusado dos homicídio de Caio Marcelo Dantas Duarte, de 19 anos, e Júlio Cezar Souza da Silva, de 26 anos.

O crime aconteceu no dia 13 de junho de 2019, na Rua Pedro Ciarlini, no Alto de São Manoel, em Mossoró, e contou com a participação de dois adolescentes.

O julgamento começou às 9h, com o sorteio do corpo de jurados. Não há previsão de horário para conclusão.

O Ministério Público está sendo representado no Júri Popular pelo Promotor Público Ítalo Moreira Martins, enquanto a defesa do réu está a cargo do advogado de defesa Carlos Santana.

O CRIME

No dia 13 de junho de 2019, o réu Iranildo de Sousa Soares Filho, de 21 anos, conhecido por “Coringa”, acompanhado de dois adolescentes, mataram com disparos de arma de fogo Caio Marcelo Dantas Duarte, de 19 anos, e Júlio Cezar Souza da Silva, de 26 anos.

O crime aconteceu por volta das 14h, na Rua Pedro Ciarlini, no Alto de São Manoel, em Mossoró.

De acordo com as investigações, as vítimas trabalhavam na construção de uma casa no momento do crime. Iranildo teria se aproximado, juntamente com os dois menores, e iniciado uma conversa, sem que as vítimas percebessem os planos do acusado.

Em dado momento, o réu iniciou os disparos contra dos dois e, em seguida, os adolescente também os alvejaram.

Júlio Cezar morreu no local. Caio ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas também não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPRN), feita pelo Promotor de Ítalo Moreira Martins, o alvo do crime era Caio Marcelo e Júlio Cezar teria sido morto para não servir de testemunha.

Após ser apreendido, um dos adolescente prestou depoimento onde afirmou que o crime teria sido cometido devido a uma disputa de facções, porque eles suspeitavam que Caio Marcelo tinha um primo integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) que a vítima passava para ele informações sobre integrantes do Sindicato do RN, facção da qual fazia parte os autores do crime.

O Ministério Público vai pedir a condenação do réu pelos crimes de corrupção de menores e por duplo homicídio qualificado, por motivo fútil, realizado por meio de emboscada e sem chances de defesa das vítimas.

Já a defesa, alega que Iranildo é inocente.