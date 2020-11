Os resultados impressos dos testes rápidos IgG e IgM para detecção do novo coronavírus, realizados na Estação das Artes, no sábado (07), no formato Drive Thru, podem ser retirados de forma impressa na Secretaria Municipal de Saúde.

O Município terminou de entrar em contato com todas as pessoas que fizeram o teste na manhã de ontem (09), com exceção de alguns números que não atenderam ou que foram informados de forma equivocada.

O prédio da Saúde fica localizado na Rua Pedro Álvares Cabral, bairro Aeroporto, no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, e a entrega dos resultados ocorre das 8h às 13h.

A Prefeitura de Mossoró disponibilizou 2 mil testes para a ação e foram atendidas pessoas que chegaram de carro, moto, bicicleta e a pé.

Do total disponibilizado foram realizados 1.820 testes, tendo como resultado apenas quatro pessoas confirmadas para covid, que foram encaminhadas à UPA do Belo Horizonte. Outras 220 já haviam tido contato com a doença e 1.596 casos deram negativos.

A secretária de Saúde, Saudade Azevedo, explicou que a Prefeitura de Mossoró continua insistindo em testar mais a população para conter, no que for possível, novas contaminações na cidade.

“Nós estamos testando mais, porque epidemiologicamente falando, é importante que a gente saiba qual o percentual da população já teve a covid-19 e os que ainda tem para a gente encaminhar ao tratamento nos nossos Centros de Atendimento da Covid-19. Quanto mais eu testo, mais rápido eu isolo e evito o contágio com outras pessoas. Com isso, vamos poder minimizar os impactos desse vírus”, disse Saudade.