Agora sei: Allyson vai a 41,8% e Rosalba diz: "não representa a realidade"

A Coligação Força do Povo vem a toda sociedade mossoroense lançar protesto por acreditar na completa falta de realidade em números divulgados por certos institutos de pesquisa, fato que está sendo noticiado no país inteiro como possível truque de indução da população e tentativa de influenciar o voto de parte do eleitorado artificialmente

A Rádio Difusora e o Instituto Agora Sei divulgaram mais uma pesquisa para prefeito de Mossoró-RN. O candidato Allyson Bezerra, do Solidariedade, aparece com 41,8% dos votos na estimulada e 37,2% na espontânea. Já a prefeita Rosalba Ciarlini, do PP, candidata à reeleição, aparece com 27,8,2% na estimulada e 25,0% na espontânea.

O resultado consolida um crescimento exponencial do candidato Allyson Bezerra, quando observado a sequência de pesquisas Rádio Difusora/Agora Sei.

O resultado da pesquisa divulgada no início da tarde desta terça-feira, dia 10 novembro, pela Rádio Difusora, faltando apenas 5 dias para o eleitor ir às urnas, também consolida a polarização da disputa, entre Allyson Bezerra e Rosalba Ciarlini.

Confira os números dos demais candidatos na espontânea e estimulada.









No mesmo levantamento, a candidata Rosalba Ciarlini aparece com um índice de rejeição 39,2% do eleitorado pesquisado, seguido da candidata Isolda Dantas, do PT, com 36,2%. O candidato Allyson Bezerra, que lidera na espontânea e na estimulada, aparece com rejeição de 23,5% do eleitorado pesquisado.

A pesquisa Agora Sei/Rádio Difusora de Mossoró foi realizada nos dias 3 e 4 de novembro. 600 pessoas foram entrevistadas. O instituto diz que a pesquisa tem margem e erro de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%. O protocolo na Justiça Eleitoral é o RN-04676/2020.

Cinco, dos seis candidatos a prefeito de Mossoró, comentaram o resultado da pesquisa.

Allyson Bezerra: "Os números que temos são melhores do que estes aí", o candidato. Em seguida desafiou qualquer um para ir com alguém de confiança dele para fazer uma pesquisa na rua e vê quem sai ganhando. O candidato pede a todos os amigos que estão empenhados no projeto, para conversar com todos pedindo votos e se manter cada vez mais vigilante para coibir a compra de votos.





Rosalba Ciarline - Declaração sobre a Pesquisa Agora Sei Radio Difusora

Irmã Ceição - Declaração sobre a pesquisa

A pesquisa eleitoral do município Mossoró em estudo realizado pelo instituto Agora Sei. onde os primeiros resultados foram divulgados, no Blog do BG segue mostrando que querem enganar o povo de Mossoró, mas o povo não é bobo e Irmã Ceição vai dizer agora para o povo o porque que essa pesquisa fajuta não é digna de nenhuma credibilidade.

Até uma criança entende o que é uma rivalidade, exemplo quem torce pelo flamengo não gosta do Vasco e vice-versa. O que quero dizer com isso: O candidato que se diz está na frente aparece na pesquisa como menos rejeição que uma candidata como eu que não estou polarizando a disputa segundo a referida pesquisa. Ou seja, os eleitores da candidata que aparece em segundo e terceiro lugar rejeitam irmã Ceição e não ele? Minha indignação também consiste no fato das discrepâncias entre essa pesquisa e a última divulgada pelo instituto Sensatus no qual apareço como a menos rejeitada. Já teve pesquisa impugnada pela justiça e outra nem foi divulgada pois invadiram e alteraram os dados isso é lamentável para a democracia em nossa amada cidade.

Infelizmente, essa pesquisas tem como objetivo primeiro de polarizar a disputa e segundo enganar o povo. Mas Ceição permanece na luta até dia 15 de novembro, onde o povo vai às urnas dar uma grande resposta a essas pesquisas! Ceição 14 a verdadeira mudança!





Ronaldo Garcia - Declaração sobre a pesquisa

É a quarta vez que saímos candidato a algum cargo eletivo. Nunca tivemos uma votação tão inexpressiva como mostram essas pesquisas desse ano, pois em nenhum momento aparecemos com mais de 1% dos votos. Nossa votação sempre foi bem maior que esses números e essa é candidatura do PSOL que estamos tendo maior visibilidade e vemos também maior adesão popular nas ruas. Esses números são uma forma de silenciar a resistência do PSOL. Eu mesmo flagrei uma pesquisa que passou na porta da casa da minha mãe e não tinha o nome do Professor Ronaldo Garcia. Outra pesquisa foi divulgada com o nome Ronaldo Dantas. Eu não conheço nenhum Ronaldo Dantas candidato a Prefeito de Mossoró. Iremos mostrar nas urnas uma votação bem mais expressiva do que qualquer pesquisa mostrou até agora. Estão querendo nos desacreditar. Como pode a menor rejeição no pleito ser traduzido numa votação tão pífia? Um absurdo isto. A nossa votação vai chegar no mínimo a oito mil sufrágios.





Claudia Regina - Declaração sobre as pesquisas:

"Chegamos à última semana de campanha e estamos vendo surgir pesquisas para todos os lados. É lamentável que o pleito eleitoral, um momento tão importante para o futuro de nossa cidade, depare-se com métodos tão antigos na tentativa de ludibriar o eleitor. Reitero que minha avaliação é a das ruas, pois é nela que estou todos os dias e vejo o sentimento das pessoas ao aderirem nosso projeto. Em 2012, nenhuma pesquisa me colocava à frente e fui eleita Prefeita de Mossoró. Sabe por quê? Porque a melhor pesquisa é a das urnas!"