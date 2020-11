Os seis candidatos à prefeitura de Mossoró acolheram os 12 pontos expostos pelo Movimento Articulado de Combate à Corrupção do Estado do Rio Grande do Norte - MARCCO/RN, voltados ao combate à corrupção, transparência pública e governança, além dos 12 pontos estruturantes à cidade e de apoio à atividade das advogadas e advogados; O evento aconteceu nesta terça-feira (10), na sede da OAB Subseção de Mossoró.

A OAB Subseção de Mossoró sediou a assinatura da Agenda Propositiva 2020 do Movimento Articulado de Combate à Corrupção do Estado do Rio Grande do Norte(MARCCO/RN) com os seis candidatos à prefeito de Mossoró, nesta terça-feira (10).

Os candidatos ao Executivo municipal assinaram também o Protocolo de Compromisso de Governo elaborado pela OAB Mossoró. O documento se relaciona com a série de sabatinas com os candidatos realizada pelo Programa OAB em Ação, nos dias 24 e 31 de outubro e 07 de novembro, na Rádio 105FM.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da OAB RN, Aldo Medeiros, e pela presidente da OAB Mossoró, Bárbara Paloma. Eles destacaram a importância do evento e reafirmaram o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com a defesa da democracia, o combate à corrupção e a necessidade de transparência no setor público.

Segundo Aldo Medeiros, a parceria entre a OAB e o Marcco completa cinco eleições. Ele afirmou que a Ordem está sempre de portas abertas para a defesa dos direitos. “O ato é simples, mas de uma grande importância para a nossa sociedade”, afirmou.

Bárbara Paloma agradeceu a participação de todos os candidatos à Prefeitura de Mossoró e afirmou que a presença deles demonstra o compromisso com o processo democrático do qual a OAB tem relevante papel constitucional. “A OAB exerce sua função constitucional em defesa da democracia. E a Subseção de Mossoró dá a sua contribuição para esse processo”, disse.

Compuseram a mesa dos trabalhos o promotor da 7ª Promotoria de Justiça de Mossoró, Fábio Thé; o promotor eleitoral da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, Lúcio Romero; o secretário do Tribunal de Contas da União no RN e coordenador-adjunto do Marcco/RN, Marcelo Fajardo; e o também coordenador-adjunto do Marcco/RN, Carlos Cavalcante de Lima.

Os representantes do Marcco informaram que a Agenda Propositiva foi assinada por candidatos de Natal e de Parnamirim. No entanto, Mossoró foi a única cidade das três que contou com a participação de todos os candidatos que concorrem ao Executivo.

Assinaram a Agenda e o Protocolo os candidatos: Allyson Bezerra (Solidariedade), Ceição (PTB), Cláudia Regina (DEM), Isolda Dantas (PT), Ronaldo Garcia (PSol) e Rosalba Ciarlini (PP).

Ao assinar os documentos, Isolda Dantas se compromete por mais transparência na gestão e reforçou seu compromisso com o cuidado e a atenção à coisa pública.

"É importante que tenhamos zelo e compromisso, enquanto gestores, a fim de atendermos às demandas do nosso povo, em busca de igualdade e oportunidade para todos", explicou, completando: "Nossa proposta de Governo é participava, ou seja, as pessoas poderão sugerir, criticar, melhorar e, além disso, observar claramente como todos os recursos serão aplicados, de forma que evitemos qualquer tipo de atos ilícitos", adiantou.

Já a democrata Cláudia Regina destacou o fortalecimento da participação popular como mecanismo de governança.

“O combate à corrupção passa por uma agenda forte de incentivos aos mecanismos de controle e participação social. Vamos aperfeiçoar o Portal da Transparência, dar mais divulgação aos processos de compras e investir na controladoria, inclusive realizando concursos”, declarou

A prefeita e candidata à reeleição, Rosalba Ciarlini, afirmou que “esse é um compromisso importante, que depende empenho de toda sociedade, e nós estamos aqui para ouvir as propostas e contribuir com o que for necessário”, disse Rosalba.