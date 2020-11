Serviços do RN apresentam crescimento de 6,7% no mês de setembro

O volume de serviços do Rio Grande do Norte cresceu 6,7% em setembro, o que representa a quarta maior variação positiva do Brasil, atrás apenas do Piauí (11,9%), Mato Grosso do Sul (9,1%) e Roraima (8,4%).

As demais unidades da federação também apresentaram crescimento do volume de serviços em setembro, com exceção apenas do Rio de Janeiro (-0,5%) e do Tocantins (0,0%), o que resultou em alta de 1,8% no índice de volume de vendas do Brasil, a quarta consecutiva. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE.

Na comparação com setembro de 2019, em contrapartida, o volume de serviços do Rio Grande do Norte teve uma queda de 13,2%, a quinta maior do Brasil, à frente somente de quatro outros estados do Nordeste que tiveram as maiores reduções do país nessa análise: Pernambuco (-15,6%), Bahia (-16,7%), Alagoas (-17,5%) e Sergipe (-18,4%).

No acumulado de janeiro a setembro, o Rio Grande do Norte teve a terceira maior perda de volume de vendas de serviços entre as UFs, 17%. No período, houve diminuição do volume de serviços em 26 das 27 unidades da federação.

Rondônia foi a única UF a apresentar crescimento (3,4) e os estados da Bahia (-18,4) e Alagoas (-19,4) acumularam as maiores perdas.

EM SETEMBRO, VAREJO DO RN DIMINUI 0,5%

O volume de vendas do comércio varejista potiguar diminuiu 0,5% em setembro deste ano. O resultado foi abaixo da média do Brasil, que teve variação positiva de 0,6% no mês. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

Em comparação com o mesmo mês de 2019, entretanto, as vendas do varejo subiram 3,8% no Rio Grande do Norte.

No que se refere ao índice de receita nominal, distintamente, apresentou crescimento de 1% em relação ao mês anterior e de 11% em relação ao mesmo mês de 2019.

No acumulado de janeiro a setembro de 2020, a perda no volume de vendas somou 5,8% em comparação com o mesmo período de 2019, enquanto o índice de receita nominal teve retração de apenas 0,3%.

Isso indica que, devido ao crescimento das vendas do comércio, principalmente de maio a agosto, a receita nominal do varejo está em processo de recuperação em relação a 2019.

VAREJO AMPLIADO

O comércio varejista ampliado do Rio Grande do Norte teve crescimento de 0,5%; e a média nacional foi de 1,2% no mês de setembro em comparação a agosto.

Considerando o mesmo mês do ano anterior, o volume de vendas no varejo ampliado do Estado cresceu 5,8%, variação abaixo da média nacional, que foi de 7,4%. Além do varejo, o comércio varejista ampliado é composto pelos segmentos de material de construção e “veículos e motocicletas, partes e peças”.