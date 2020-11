Serviço na Armando Ribeiro pode reduzir abastecimento em Mossoró e mais 15 cidades do RN. Agência Nacional de Águas (ANA) vai realizar o fechamento das comportas da Barragem no período que vai desta sexta-feira (13) até a terça-feira (17), para realização de um serviço; A Caern alerta para que a população faça uso racional da água; Veja quais cidades serão afetadas.

Agência Nacional de Águas (ANA) vai realizar o fechamento das comportas da Barragem Armando Ribeiro, a partir desta sexta-feira (13). A ação poderá reduzir o abastecimento para Mossoró e outras 15 cidades do Rio Grande do Norte.

A informação foi repassada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), nesta quinta-feira (12).

O serviço estava previsto, anteriormente, para acontecer no mês de outubro, mas a ANA estabeleceu um novo prazo, que se estende desta sexta até a próxima terça-feira (17).

Para garantir a continuidade do abastecimento, após o fechamento das comportas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a Central Geradora Hidrelétrica (CGH) tomou medidas alternativas como a liberação de água da barragem, nos dias anteriores à parada.

Também haverá liberação de água pelo açude Mendubim. O objetivo foi garantir água nas áreas de captação da Caern, enquanto o serviço estiver sendo realizado.

“Ao longo dos dias de serviço, podem haver imprevistos que resultem na redução da oferta de água, desta forma é preciso que a população esteja alerta para o uso racional da água. Quando as comportas forem reabertas, haverá liberação de água nos dias subsequentes ao serviço, também para regularizar a quantidade de água nas captações”, informou a Caern.

Além de parte da cidade de Mossoró, os municípios que podem ter redução no abastecimento são: Serra do Mel, Assú, Pendências, Macau, Guamaré, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Angicos, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Lajes, Caiçara do Rio dos Ventos, Pedra Preta, Jardim de Angicos e Riachuelo. Além das comunidades de Cachoeira do Sapo e de Mulungu.