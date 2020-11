ForodeMoscow 224 │ O QUE SOBRA DO ROSALBISMO A PARTIR DE AGORA?

O QUE SOBRA DO ROSALBISMO A PARTIR DE AGORA?; A DERROTA DE ROSALBA

O programa Foro de Moscow destaca qual será o caminho do rosalbismo após a derrota para Allyson Bezerra. O que restará do grupo de Rosalba Ciarlini e Carlos Augusto?

1 - Por que a vitória de Allyson Bezerra não aniquilou o rosalbismo?

2- 12 curiosidades na eleição à Câmara de Mossoró

3- MDB e PSDB também são os campeões em número de vereadores eleitos no RN

4- PT vive “Caso Kerinho 2.0” na eleição de Natal

5- Vereador Wiginis do Gás é eleito por apenas três votos de diferença em Mossoró

6- Rosalba diz que deixará prefeitura organizada e com crédito

7- Lista de suplentes tem atuais e ex-vereadores em Mossoró

8- Somente 1 dos 78 candidatos com Bolsonaro no nome de urna é eleito no País

