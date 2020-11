Caso Arilúcia: atropelador é portador de necessidades especiais e não tem CNH

O delegado José Vieira, que investigou o caso com apoio dos colegas da DENARC, localizou o veículo C4 Pallas (FOTO) e identificou os dois rapazes e também as duas moças que estavam com eles. Todos foram interrogados e esclareceram o caso pontualmente.

O autor do atropelamento que matou a dona de casa Aurilúcia Carla de Sousa, de 42 anos, tendo deixado o marido dela gravemente ferido, é um jovem de 25 anos, portador de necessidade especiais e que não possuI habilitação para conduzir veículos.

Na madrugada que ocorreu o atropelamento, a vítima e o marido trafegavam pela Rua Delfim Moreira, quando um veículo C4 Pallas, de cor preta, avançou a preferencial do casal que estavam numa moto e o atropelou. Em seguida, o motorista fugiu.

O delegado José Vieira, que investigou o caso com apoio dos colegas da DENARC, localizou o veículo C4 Pallas e identificou os dois rapazes e também as duas moças que estavam com eles. Todos foram interrogados e esclareceram o caso pontualmente.



No momento do atropelamento, o veículo trafegava em alta velocidade. Na conclusão da investigação, o delegado informou que o jovem será indiciado por homicídio culposo no trânsito e omissão de socorro. O caso agora vai tramitar na Justiça Estadual.