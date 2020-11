ForodeMoscow 228 │ QUEM VAI APOIAR E QUEM SERÁ OPOSIÇÃO A ALLYSON NA CÂMARA?

QUEM VAI APOIAR E QUEM SERÁ OPOSIÇÃO A ALLYSON NA CÂMARA?

O programa Foro de Moscow destaca como será a posição dos vereadores eleitos diante do prefeito eleito Allyson Bezerra. De que forma pretendem atuar e quem já se manifesta a favor e quem já se manifesta como oposição?

1 - Vereadora Aline Couto cresce votação em 147%, mas é derrotada. Oposicionistas perdem votos. Confira a evolução dos parlamentares nas urnas

2- Mais um nome é confirmado para transição de Allyson Bezerra

3- Marleide não definiu ainda se será oposição ou governo

4- Vice-Presidente da República vai cumprir agenda em Mossoró

5- Prefeito eleito de Mossoró testa positivo para Covid-19

6- Vice-prefeito eleito de Mossoró também está Covid-19

7- Com mandados no RN, PF deflagra maior operação do ano contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

