Vendedor espancado por engano em São Miguel está na UTI do HRTM

O vendedor Francisco Douglas Gonçalves da Silva, de 23 anos, foi brutalmente espancado por um grupo de rapazes durante a festa de comemoração da vitória, em São Miguel, e desde então está internado em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A família narra que no dia 15 de novembro, após as eleições, Douglas estava no meio da multidão, quando uma mulher se queixou ao marido que ele teria passado a mão na bunda dela. O marido dela avançou junto com os amigos e espancaram Douglas.

As testemunhas narraram que Douglas não passou a mão na bunda da mulher e após ter sido acusado, se aproximou do casal e tentou explicar isto, porém o marido ou acompanhante desta mulher não aceitou explicações e partiu logo para agressões.

As agressões foram registradas pelas câmeras de monitoramento. Desacordado e muito ferido, a vítima foi socorrida para o hospital local e depois para a UTI do Hospital Regional de Pau dos Ferros, de onde foi transferido para o HRTM, em Mossoró.

Em contato com a reportagem, os familiares pediram ajuda para que as autoridades abram uma investigação para apurar o caso. Disseram que Douglas é um bom rapaz, trabalhador e que nunca faltaria com respeito com qualquer pessoa. Acreditam que ele foi confundido.

O caso foi registrado na Polícia Civil local.