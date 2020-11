Veja quem são os escolhidos para a equipe de transição de Allyson Bezerra

O prefeito eleito Allyson (Solidariedade) já definiu os nomes da equipe que fará o trabalho de transição de mandato junto à Prefeitura de Mossoró. O ofício datado desta segunda-feira (23) foi encaminhado à atual prefeita Rosalba Ciarlini Rosado (PP).

A equipe de transição de Allyson é composta pelo contador Claudemberg Emídio Dantas; o economista Franklin Alves Filgueira; o advogado Humberto Henrique Costa Fernandes Rêgo; o contador Ivo Franklin de Moura Bezerra; o advogado Kadson Eduardo de Freitas Alexandre; a servidora pública Luana Lorena de Souza Lima; o advogado Paulo Afonso Linhares e o advogado Raul Nogueira Santos.





PERFIL DA EQUIPE:

Claudemberg Emídio Dantas - Assessor de Controle Interno atuando com ênfase na implementação de rotinas e tecnologias voltadas para o setor público nos principais municípios do Rio Grande do Norte e Mato Grosso; CEO da empresa de consultoria em tecnologia da informação PROCESSO PÚBLICO – sediada na capital potiguar (www.processopublico.com), com atuação de mais de 20 anos no setor público, acumulando inúmeros cases de sucesso na área de Controladoria Governamental e TI.

Luana Lima - Servidora da UFERSA. Mestre em Gestão de Processos Institucionais.

Raul Santos - Advogado e professor. Especialista em Direito Ambiental e Mestre em ciências humanas e sociais.

Franklin Alves Filgueira - Economista, Professor da UERN, Consultor, Expertise como Assistente Técnico Judicial de grandes empresas do país, CEO em empresas especializadas em planejamento, gestão e finanças.

Kadson Eduardo - Advogado e Chefe de Gabinete Parlamentar. Especialista em Gestão Pública.

Paulo Afonso Linhares - Advogado especialista em Direito Público com mestrado e doutorado em Direito. Jornalista.

Ivo Franklin de Moura Bezerra - Contabilista especialista em Planejamento Tributário, Professor de pesquisa e extensão, Professor de Pós-Graduação, Consultor Tributário.

Humberto Fernandes - Advogado. Professor da UERN. Mestre em Direito Constitucional. Especialista em Direito Público. Ex-Presidente da OAB/Mossoró. Ex- Conselheiro Federal da OAB. Membro fundador da AJPD - Associação Juristas Potiguares pela Democracia. Experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Eleitoral, Administrativo e Civil.