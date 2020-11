FOTOMONTAGEM: BLOG DO BARRETO

Veja os nomes escolhidos para a equipe de transição da Prefeitura de Mossoró. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (23), pela assessoria da PMM;

A Prefeitura de Mossoró anunciou a formação da equipe de transição, com o objetivo de dar transparência e facilitar o fluxo de informações para a próxima gestão que assume a chefia do Executivo Municipal.

Estão definidos os seguintes nomes: Anselmo Carvalho, consultor do Município; Pedro Almeida, secretário de Administração; Jacqueline Amaral, chefe de Gabinete; Aldo Fernandes, secretário de Planejamento; Fátima Marques, controladora do Município e Karina Ferreira, procuradora geral do Município.

