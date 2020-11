Hugo Cézar Bezerra Izidro, de 37 anos, foi considerado culpado pelo homicídio de José Alves da Cruz, ocorrido no dia 26 de janeiro deste ano, em uma feira livre da Vila Brasília, em Serra do Mel.

O júri popular aconteceu na manhã desta sexta-feira (27), no Fórum Municipal Dr. Silveira Martins, em Mossoró.

Hugo feriu José Alves com três cutiladas de faca peixeira. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas morreu três dias depois, no Hospital Regional Tarcísio Maia.

Durante o julgamento, a defesa do réu, realizada pela advogada Maria Clivia Duarte, alegou que que a vítima não morreu da facada e que o réu não teve intenção de matar.

Ainda segundo a advogada, o réu agiu em legítima defesa, depois que a vítima entrou em luta corporal com ele.

No entrando, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), representado pelo promotor Ítalo Moreira Martins, defendeu que o crime foi quantificado, realizado por motivo fútil.

O promotor mostrou que o acusado chegou ao local alcoolizado, fazendo confusão, chutando pertences de frequentadores, que estavam no chão. Em seguida quis bater em uma feirante que apenas pediu que ele não chutasse os objetos.

Neste momento, a vítima teria intervido para contê-lo, de forma que ele não agredisse a mulher em questão. Após entrarem em vias de fato, Hugo atingiu José Alves golpes no abdômen.

Hugo tentou fugir do local, mas foi abordado por Policiais Militares na rota de fuga, ainda portando a arma do crime.

Diante do expostos, o MP pediu a condenação por homicídio qualificado, tese acatada pelo corpo de jurados.

Com a decisão do Conselho de Sentença, o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, fixou a pena em 12 anos, a serem cumpridos em regime, inicialmente, fechado.

Este foi o penúltimo julgamento desta pauta. O último será realizado na próxima segunda-feira (30), também no Fórum Municipal.

Desde o retorno do TJP, a sociedade mossoroense vem dando boa resposta à criminalidade, tendo sido todos os réus condenado por homicídio qualificado, com penas superiores à 12 anos, em regime fechado.