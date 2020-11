Prefeita eleita pede para instalar delegacia da mulher em Pau dos Ferros

Marianna Almeida (PSD), em contato com o senador Jean Paul Prates, pediu apoio com emendas para investimento infraestrutura no município de Pau dos Ferros, onde ela deve assumir o governo municipal a partir de 1 de janeiro de 2021

Primeira mulher a governar Pau dos Ferros a partir de 2021, a advogada Marianna Almeida (PSD) cumpre, nesta quinta e sexta (26 e 27), agenda em Natal já com vistas à posse em janeiro próximo. A prefeita eleita pediu instalação da uma delegacia da mulher em Pau dos Ferros e, em reunião com o senador Jean Paul Prates, pediu apoio com emendas para o município que vai administrar a partir de 1 de janeiro de 2021.

Em plena transição de governo e ciente do grande desafio que será administrar o município Polo do Alto Oeste, a futura chefe do executivo discute parcerias com Governo do Estado e bancadas estadual e federal.

A prefeita eleita esteve com a governadora Fátima Bezerra (PT) nessa quinta-feira (26), quando destacou sua prioridade administrativa - a melhoria da saúde regional - mas também enfatizou a necessidade de mais investimento na segurança pública, pedindo ampliação do efetivo das policias militar e civil (com base nas recentes nomeações), além de implantação de Delegacia de Defesa da Mulher na cidade.

Marianna destacou ainda, nessa e em outras audiências, o desejo de desenvolvimento efetivo da economia regional com geração de emprego e renda, através também da atração de indústrias pro Polo Alto Oeste.



"Tenho ciência do grande desafio que é administrar uma cidade polo de uma importante região do Rio Grande do Norte ao qual dependem populações de mais de 30 municípios vizinhos. Estamos buscando parcerias junto à toda classe política e sendo recebidos de portas abertas com sinalizações e garantias de emendas que serão importantes para uma gestão humana e que priorizará o social, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas", destaca.



Ao lado do vice-prefeito eleito, Renato Alves (PL), Marianna Almeida esteve com o senador Jean-Paul Prates (PT), deputados federais Rafael Motta (PSB), Benes Leocadio (Republicanos) e João Maia (PL), além dos deputados estaduais Isolda Dantas (PT) e Francisco do PT que se mostraram sensíveis em destinar emendas parlamentares para o município de Pau dos Ferros para áreas essenciais.