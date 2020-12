Réu é inocentado da acusação de homicídio, em Júri realizado em Mossoró

O júri popular de Fabrício Antonio da Costa Leite, de 19 anos, conhecido como “Fabricinho”, realizado nesta segunda-feira (30), terminou com o réu sendo absolvido.

O rapaz foi acusado pelo homicídio de José Cleverson Barbosa da Silva, de 22 anos, ocorrido em 8 de agosto de 2019, no bairro Aeroporto II.

Veja mais:

Rapaz de 19 anos senta no banco dos réu por homicídio no Aeroporto II, em Mossoró





O Promotor, representante do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Carlos Henrique Harper Cox, alegou, com base nos autos do inquérito policial, que o réu havia invadido a casa da vítima e a matado com disparos de arma de fogo, fugindo em seguida.

Mostrou ainda que havia um testemunha, um amigo da vítima, que prestou depoimento apontando Fabrício como o autor do disparos que mataram José Cleverson.

O defesa, no entanto, representada pelo advogado Francisco Simone de Araújo Dantas, alegou que não havia provas contundentes que incriminasse seu cliente e alegou inocência do réu.

Os jurados, membros do conselho de sentença, decidiram por acatar a tese da defesa e votaram pela absolvição do réu.

Com a decisão do júri, o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, leu a sentença de absolvição, torna livre Fabrício Antonio.

Desde o retorno das atividades do Júri Popular de Mossoró, este foi o único que terminou com a absolvição do réu. Nos demais casos, todos os acusados foram condenados, com penas de, pelo menos, 12 anos e todos por homicídio qualificado.