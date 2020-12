Principais jogos online para quem está começando

Criado em 2011 pela Epic Games, o Fortnite é um dos jogos online mais bem-sucedidos da atualidade. Principalmente por conta do fator lúdico, o jogo se tornou popular com uma ampla faixa etária, o que fez com que uma grande comunidade de gamers crescesse em torno dele.

Jogos online são uma verdadeira febre no mundo inteiro. E não se trata simplesmente de uma moda passageira. Há décadas o mercado dos games vem se consolidando como um dos mais rentáveis, tanto que o Brasil conta hoje com mais de 67 milhões de gamers, segundo dados da Brasil Game Show, a maior feira de games de toda a América Latina.

Fortnite

Criado em 2011 pela Epic Games, o Fortnite é um dos jogos online mais bem-sucedidos da atualidade. Principalmente por conta do fator lúdico, o jogo se tornou popular com uma ampla faixa etária, o que fez com que uma grande comunidade de gamers crescesse em torno dele.

Fortnite é um jogo de objetivos simples e que garante a diversão de quem joga. Além disso, está disponível em plataformas diferentes como PC, smartphones e também consoles, tais como o Xbox One e o Playstation 4. Por essas razões, quem está interessado em ingressar no mundo dos games, pode encontrar no Fortnite uma grande fonte de entretenimento.

Rocket League

Jogos de futebol e jogos de carros são amados há várias gerações. E se esses dois estilos se unissem em um único game? Pode até parecer improvável, mas o Rocket League fez com que isso fosse possível de uma maneira interessante.

O objetivo é bastante simples: marcar um gol contra o outro time. É como uma partida de futebol comum, tirando o fato de que os jogadores são carros. Além de ser um jogo divertido, ele também não exige muita experiência, o que faz com que muitas pessoas que estão começando no mundo dos jogos online optem por jogá-lo.

Blackjack online

Este é um dos melhores jogos para quem está iniciando no mundo dos games online. Isso porque ele combina algumas das características básicas que vai encontrar em praticamente qualquer outro game: a criação de estratégias com base em condições específicas. Por meio da aplicação desse conceito, muitos jogadores conseguem vencer. E se você alcançar tal feito com o blackjack, poderá utilizar essa habilidade em diversos outros jogos.

A primeira coisa que você deve aprender é a definir uma estratégia de blackjack. Existem diversos caminhos quer podem ser seguidos, porém, o mais comum é pensar em como vencer a partir das cartas que recebe em cada partida. Ou seja, saber quando é a hora de apostar mais alto ou de parar de jogar. Além do fator emocional, o conhecimento do tipo de blackjack e do baralho é essencial para que possa vencer.





Dota 2

Os jogos de batalha online entre times talvez estejam entre os mais queridos por gamers no mundo inteiro. E o Dota 2 pode ser considerado um destaque dentro desse segmento. Assim como no blackjack, este jogo também exige estratégias conforme situações específicas, mas trabalhadas em equipe para conquistar a base inimiga. Por ser um jogo tão envolvente, não é raro haver batalhas que duram mais de 2 horas.

Inclusive, é praticamente impossível falar de jogos online sem falarmos do Dota 2, um jogo tão aclamado quanto valioso. Para se ter uma ideia, o campeonato mundial de 2020 acumulou um prêmio de R$ 155 milhões, um dos maiores dos eSports.

Lançado em 2013 pela Valve em parceria com a Icefrog, o jogo até tem a opção de batalhas off-line, mas é pelos confrontos em grupo que ele se tornou tão popular. Para quem está iniciando no mundo dos games, vale a pena conferir os diversos vídeos e dicas que se pode encontrar pela internet.

É possível afirmar que o mercado de games cresceu muito nas últimas décadas especialmente por conta da sociedade tecnológica de hoje e das técnicas avançadas de efeitos digitais e de áudio, que fazem com que a imersão seja ainda maior.

Mesmo assim, uma coisa continua sendo verdade: não importa se são jogos clássicos ou lançamentos, o que os jogadores realmente querem é se divertir. E os títulos desta lista certamente cumprem muito bem essa função.