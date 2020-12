Jovem de 20 anos é executado a tiros em bar do bairro Bacurau, em Apodi

A Polícia Militar da cidade de Apodi registrou um homicídio na noite desta terça-feira, 1º de dezembro. O crime aconteceu por volta das 19h30, no bairro Bacurau.

A vítima foi identificada como Francisco Robson de Oliveira, conhecido como Bigodinho, de 20 anos.

De acordo com informações do Sargento Túlio, o rapaz estava bebendo em um bar quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta. Francisco não teve tempo de reagir. Foi executado com vários disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, o jovem era suspeitos de ter cometido diversos homicídio na região, quando ainda era menor, e também tinha envolvimento com uma facção criminosa que atua na cidade de Apodi.

O corpo de Francisco Robson foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Mossoró, onde passou por exame de necropsia e será liberado para a família realizar o sepultame