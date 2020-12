A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar neste sábado (05) mais um drive thru de testagem covid-19.

A ação vai ocorrer das 7h às 11h ao lado do Museu Histórico Jornalista Lauro da Escóssia aberta à população, porém a orientação da Saúde é que, principalmente, os mossoroenses que se encontram no perfil epidemiológico de teste (idosos, pessoas com comorbidades, pessoas sintomáticas e que tiveram contato com algum caso confirmado) comparecem para serem testados.

A Prefeitura está disponibilizando 2 mil testes rápidos que apresentam resultados IgG e IgM. Para ser testado é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência no nome do usuário ou de algum familiar.

Os resultados que derem positivos vão ser encaminhados à consulta com médico nos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 no Belo Horizonte ou no Santo Antônio e já vão sair com medicamentos para iniciar tratamento contra covid.

A rota para entrar no drive de testagem vai iniciar pela Avenida Dr. Almir de Almeida Castro (rua do Parque Municipal) e segue pela Rua Maria Ferreira de Azevedo até chegar ao local de testagem.