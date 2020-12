TAC para abertura de leitos críticos de UTI no HCSL, em Mossoró, será renovado. Dez leitos que haviam sido fechados no mês de outubro, devido a baixa procura, serão reativados. A 2ª região de saúde, que compreende Mossoró, vem apresentando aumento no número de casos confirmados da Covid-19; O TAC será feito entre APAMIM, SESAP e SMS de Mossoró, na próxima terça-feira (8).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública reabrirá dez leitos críticos de UTI no Hospital São Luís em Mossoró, diante do contexto da pandemia por Covid-19, a oscilação de casos confirmados e da taxa de ocupação na 2ª Região de Saúde.

A audiência com o Ministério Público acontecerá no próximo dia 08 de dezembro e a previsão é que os leitos estejam em funcionamento no dia 15.

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC será feito entre APAMIM, SESAP e SMS de Mossoró. O Estado entrará com 70% do financiamento para a manutenção dos leitos e o município com 30%.

O hospital contava desde maio com 65 vagas, sendo 40 de UTI e 25 leitos clínicos e devido à baixa procura pelos leitos, desde outubro contava com 50 leitos no total e atendeu mais de 700 pacientes de Mossoró e região.

O Governo do Rio Grande do Norte reforça o compromisso no combate à pandemia do Coronavírus e oferece à população assistência em todas as regiões de saúde.