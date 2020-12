Prefeito eleito de Umarizal, Raimundo Pezão, é internado com Covid-19

Nesta sexta-feira (4) o prefeito eleito do município de Umarizal foi internado, após ser acometido pela Covid-19.

O anúncio da internação foi feito durante a amanhã, nas redes sociais oficial do político. Na postagem, ele afirma que passa bem e que a internação se dá devido a orientação médica, visando tratar melhor os sintomas da doença.

Afirma ainda que a internação aconteceria no Hospital Regional de Pau dos Ferros. No entando, ele foi transferido, no final da manhã, para o Hospital de Campanha São Luiz (HCSL), em Mossoró.

“Por orientação médica para melhor tratar de minha recuperação da COVID-19 estou sendo internado no Hospital Regional de Pau dos Ferros. Brevemente estarei de volta com minha saúde totalmente reestabelecida, se Deus quiser, para assim abraçar a missão que me aguarda. Manteremos todos informados por nossas redes sociais. Rezemos por todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, e tenhamos todo cuidado com esse vírus. Fiquem com Deus”, disse em nota.

Raimundo Pezão é o atual vice-prefeito de Umarizal. Ele foi eleito prefeito no dia 15 de novembro, com 3.534 votos, 50,61% dos votos válidos. O candidato derrotou Elijane Paiva, que ficou em segundo lugar com 49,39% (3.449 votos).