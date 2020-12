A reitora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Ludimilla Oliveira, juntamente com a Prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, assinaram nesta sexta-feira (4), um Protocolo de Intenção voltado para criação do Parque Tecnológico do Semiárido.

Durante todo o dia hoje a Ufersa recebe o Fórum de Desenvolvimento do Semiárido com as 13 oficinas que compõem os eixos temáticos do Fórum.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, que está em Mossoró, participando do Fórum, visitou as oficinas e garantiu o apoio do MCTC para concretização das demandas que serão tiradas no evento;

Fórum de Desenvolvimento do Semiárido é uma iniciativa da Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, presidida pelo deputado federal General Girão.

“Esse Fórum representa um divisor de águas para a região e, principalmente, para a Universidade que assume o papel de protagonista no desenvolvimento dessa região que tem semiárido em seu nome”, afirmou a reitora da Ufersa Ludimilla Oliveira.

Esse protocolo é a primeira ação concreta resultante do Fórum que acontece em Mossoró, batizada também como a capital do semiárido brasileiro. Segundo a reitora, o Parque Tecnológico terá como finalidade trabalhar a tecnologia para qual a Ufersa já faz há mais de 50 anos.

O ministro Marcos Pontes destacou a abrangência do Fórum que mobiliza os mais diversos atores como empresas, órgãos financiadores, empreendedores, órgãos do governo e as universidades com o intuito de mudar a realidade da região.

Para o general Girão o Fórum é resultado de um somatório de esforços do Governo para expandir uma fronteira socioeconômica com um desenvolvimento completo. “Dispomos de matéria prima como sal, petróleo, minas, camarão; energia solar e eólica, enfim, potencialidades que aliadas ao conhecimento científico podem mudar a realidade do semiárido”, considerou.

Pesquisadores da Ufersa solicitam ao Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, troca de experiências com Israel/Foto: Assecom/Ufersa

Na ocasião, o pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação da Ufersa, professor Glauber Nunes, apresentou ao ministro uma radiografia da Universidade no campo da pesquisa nas áreas produtivas do semiárido com uma proposta de aproximar a Ufersa de Israel, país que tem clima semelhante e convivem sem problema com a escassez de água.

O professor Glauber garantiu ao ministro que a Ufersa tem condições estruturantes para viabilizar mais pesquisas e essa aproximação com Israel que possui 22 universidades pode resultar em parcerias voltadas para programas de cooperações que permitirão intercâmbios na graduação e pós-graduação.

A Marcos Pontes o professor solicitou o apoio do Ministério para aproximar o semiárido brasileiro de Israel. “A Ufersa faz esse pedido de aproximação entre esses dois semiáridos para uma transferência de tecnologias”, explicou Glauber.

O professor disse ainda que a proposta do Fórum vai de encontro à reivindicação apresentada pelos pesquisadores da Ufersa.

O pleito do professor Glauber ganhou reforço com o apelo da reitora Ludimilla Oliveira. “Temos aqui o capital humano intelectual e o senhor se encontra na melhor universidade do país para pensar e trabalhar o semiárido”, afirmou a reitora agradecendo aos organizadores do Fórum por ter escolhido a Ufersa para sediar um evento de extrema importância para a região.

O ministro Marcos Pontes já esteve duas vezes em Israel para estreitar laços na área de ciência e tecnologia tendo visitado centros de dessalinização e universidades daquele país. Inclusive, firmado acordos entre dois ministérios.

“Já temos esse acordo entre os dois países e podemos ampliá-lo com outras possibilidades”, adiantou Pontes, acenado para a viabilidade do pleito feito pelos pesquisadores da Ufersa.

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação participa do Fórum ativamente com o Instituto Nacional do Semiárido – INSA, que desenvolve atividades voltadas para região.

O ministro Marcos Pontes destacou ainda a importância dos atores envolvidos no Fórum de participarem da Torre do MCTI que conectar cinco redes: Suporte, Gerenciamento de Projetos; Gerenciamento de Empresas; Certificações e uma de Patentes.

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, também reconhece a importância da implantação do Parque Tecnológico do Semiárido.

“Temos uma região rica em energia renovável que é fundamental para o desenvolvimento sustentável”, afirmou a prefeita. É com mais ciência, pesquisa e inovação a alternativa para geração de emprego e mais qualidade de vida no semiárido.