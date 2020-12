RN ultrapassa 97 mil casos confirmados de pessoas contaminadas pela Covid-19

A Sesap registrou até a manhã desta sexta-feira (4), 97.098 casos confirmados, descartou 243.874 casos e tem outros 44.842 suspeitos de contaminação pelo coronavírus.

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela secretaria, são 2.715 óbitos confirmados pela Covid-19, sendo um deles nas últimas 24h, e mais 405 mortes em investigação.

A ocupação geral dos leitos de UTI Covid na rede pública é de 60%, com 114 pessoas internadas.

A Região Metropolitana de Natal está com 53% de ocupação, o Alto Oeste está com todos os nove leitos de UTI ocupados, enquanto que no Oeste/Vale do Açu a ocupação está em 78%.

Já no Agreste não há nenhuma pessoa internada, no Potengi há 62% de ocupação e no a ocupação é de 56%.

No total, somando leitos públicos e privados, tanto UTI como clínicos, entre casos confirmados e suspeitos, há 370 pessoas internadas no RN.