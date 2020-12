UFRN oferta 127 vagas para residência médica em Hospitais Universitários

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está realizando Processo Seletivo para

Residência Médica, com 127 vagas, em 31 diferentes especialidades, a serem realizadas no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) e na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), em Natal.

O ingresso dos residentes selecionados acontecerá a partir de 1º de março de 2021, com a bolsa auxílio no valor atual de R$ 3,330,43.

A inscrição podem ser realizada, por meio do site da Comperve, até às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2020. A taxa de inscrição é no valor de R$ 180 e deve ser quitada até o dia 15 de dezembro.

A seleção dos candidatos será realizada em duas fases: na primeira fase, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada uma Prova Objetiva; na segunda fase, de caráter classificatório, será atribuída uma pontuação baseada na Análise Curricular do candidato. A Prova Objetiva será aplicada no dia 03 de janeiro de 2021, no município de Natal.

Confira o edital completo.

Veja abaixo as área disponibilizadas para Residência Médica:



Anestesiologia, Área Cirúrgica Básica, Cardiologia, Cirurgia Do Aparelho, Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Videolaparoscópica, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia e Metabologia, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia Digestiva, Endoscopia Ginecológica, Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Ginecologia e Obstetrícia, Hepatologia, Infectologia, Medicina de Família e Comunidade. Medicina Intensiva, Nefrologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia e Urologia.