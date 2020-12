ForodeMoscow 238 │ A carreira política de Tião e Jorge chegou ao fim?

FIM DO CICLO POLÍTICO DE JORGE DO ROSÁRIO E TIÃO COUTO?

O programa Foro de Moscow destaca a carreira política de Tião Couto e Jorge do Rosário e, com base nas últimas eleições, quais as suas perspectivas? Será o fim do ciclo de ambos? Veja também entrevista com o vereador eleito Wiginis do Gás.

1 - Toffoli mudou de ideia sobre a reeleição de Maia e Alcolumbre

2- Oeste tem apenas dois leitos de UTI Covid desocupados

3- Tião Couto e Jorge do Rosário fecharam o seu ciclo político?

4- Rosalba caminha para deixar uma péssima última impressão como prefeita

5- Transição de Governo em Mossoró é prejudicada propositalmente

6- Covid-19: ocupação dos leitos críticos no RN segue acima de 60%

7- Entrevista com o vereador eleito Wíginis do Gás.

