Prefeitura vai intensificar fiscalização nas ruas, bares e comércio de Mossoró

A Secretaria de Saúde do município de Mossoró se reuniu na tarde desta segunda-feira (7), no auditório do Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, e definiu que a fiscalização nas ruas, bares e comércio será intensificada nos próximos dias.

A medida visa, neste primeiro momento, orientar donos de estabelecimentos e população em geral sobre as medidas de combate ao novo coronavírus.

“A prefeitura decidiu que vai intensificar a fiscalização em bares, restaurantes e em geral. Nesse primeiro momento tem mais a ver com orientação para verificarmos se os protocolos estão sendo seguidos”, destacou a Secretária de Saúde, Saudade Azevedo.

Hoje pela manhã, representantes da Secretaria de Saúde participaram de uma reunião virtual com a Governadora do Estado, Fátima Bezerra.

“Tivemos uma reunião mais cedo com a governadora, que colocou à disposição a retomada do pacto pela vida, com o apoio das forças de segurança para nos auxiliar”, disse, Saudade, que fez um apelo para que a população respeite os protocolos de segurança contra a COVID-19.

“Precisamos ter serenidade. Temos uma taxa de letalidade e transmissibilidade menor, porém, muita gente está levando para dentro de casa a doença, aumentando o número de internações de idosos. Precisamos quebrar essa cadeia e se antecipar. Hoje, temos um manejo clínico melhor, mas continuamos reforçando que as orientações precisam ser seguidas, com máscara, álcool em gel e distanciamento”, finalizou.