Dicas para começar 2021 renovando sua decoração

A cada novo ano que se inicia o sentimento de renovação toma conta da maioria das pessoas. Isso se aplica nas mais diversas áreas da vida e é muito comum que nessa hora até mudanças dentro de casa sejam feitas.

Mas nem sempre o que se deseja é executar uma grande obra para renovar o visual da residência e nesses casos a melhor opção é apostar na decoração.

Os objetos de decoração fazem toda a diferença em qualquer ambiente. Muitas vezes eles são meramente decorativos, mas alguns possuem também outras funções como é o caso de poltronas, mesas e sofás.

E existem maneiras muito eficientes de começar 2021 mudando a aparência da casa através da decoração e abaixo você conhece algumas delas.

1 - Troque as almofadas

As almofadas servem como acessórios para sofás e poltronas e fazem toda a diferença na estética da sala de estar.

Por isso, uma simples maneira de mudar a aparência desse local é apostando em capas para as almofadas ou em almofadas novas.

No momento de escolher a cor desse item é interessante criar uma composição com o sofá usando tom sobre tom caso ele seja colorido. Com isso, quem possui um sofá azul pode usar almofadas azul mais claro ou mais escuro.

Mas se o sofá for neutro, então vale a pena utilizar almofadas coloridas, que irão deixar o espaço menos monótono.

Além disso, para entrar no clima de 2021 é possível optar pelas cores que estarão em alta no próximo ano como azul, verde, cinza, amarelo e vermelho.

2 - Abuse da madeira

Uma das principais tendências de decoração para o próximo ano é o maior uso de elementos naturais nos espaços, por isso, a madeira estará em evidência.

Em suas mais diversas tonalidades, essa matéria-prima pode ser utilizada para decorar os ambientes de variadas formas e a mais simples de todas é através dos móveis.

Mesas, aparadores, cadeiras e muitas outras peças conseguem trazer esse elemento para os interiores e ainda são bastante úteis.

Além disso, vale destacar que em 2021 as madeiras escuras serão as mais utilizadas.

3 – Insira metais na decoração

Já há um bom tempo o prata vem perdendo seu espaço na decoração para outros tons metalizados como o dourado, o cobre e o rose gold.

No próximo ano esses metais estarão ainda mais presentes e uma boa forma de renovar a decoração é inserindo peças que tenham partes feitas com esses elementos.

Segundo Marcela Campos, expert em decoração do site especializado Mago de Casa, os detalhes em metal estão cada vez mais comuns e presentes em luminárias e móveis e até mesmo os de tonalidade preta são uma aposta. “Para usar essa tendência de decoração não é preciso trocar todos os móveis e, muitas vezes, apenas modificando os puxadores as peças ganham um visual totalmente repaginado”, explica Campos.

4 - Mude a aparência das paredes

As paredes são uma parte normalmente esquecida na decoração, mas que pode ser utilizada de diversas formas para mudar a aparência dos ambientes.

O jeito mais fácil de conseguir isso é através de quadros, que são itens que nunca saem de moda e estão disponíveis em inúmeras versões que combinam com todos os gostos.

Porém, também é possível criar acabamentos em 3D usando gesso ou então aplicar papeis de parede. Todas essas alternativas são uma boa escolha para renovar o visual da casa em 2021.