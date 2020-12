‘Ninguém quer fechar nada. Nós queremos orientar e reeducar’, diz Rosalba

Nesta terça-feira (8) a prefeita Rosalba Ciarlini convocou o Comitê Municipal de Supervisão, Monitoramento e Gestão de Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) para discutir alternativas que possam intensificar o combate ao novo coronavírus na cidade.

O encontro ocorreu no fim da tarde, no Salão dos Grandes Atos da Prefeitura de Mossoró, motivado pelos altos índices de pessoas internadas em Mossoró (maioria de outras cidades), descumprimento de estabelecimentos comerciais, entidades e organizações dos protocolos sanitários e não uso de máscara por parte da população.

O Comitê de Crise da Covid-19 estuda a possibilidade de abrir os Centros Covid-19 aos sábados para ampliar ainda mais a testagem e estender o horário de funcionamento do comércio (nos casos possíveis), para evitar aglomerações, além de outras medidas.

Nesta quarta-feira (09) o comitê vai reunir entidades representativas da sociedade para uma reunião colaborativa onde se possa discutir novas possibilidades de enfrentamento à pandemia com mais colaboração das entidades. Assim como informar que a Vigilância em Saúde vai intensificar o trabalho de fiscalização no Município.

A prefeita Rosalba Ciarlini afirmou que não quer multar ninguém, mas é preciso que todos os segmentos cumpram e exijam o cumprimento dos Decretos Municipais.

“Ninguém quer fechar nada. Nós queremos orientar, exigir mais cumprimento, reeducar e fazer com que as pessoas cumpram nossos decretos para o bem de todos. Os protocolos foram definidos em conjunto e todos precisam ajudar. Se não houver ajuda coletiva vamos tomar medidas mais duras. Não é o que queremos, mas se for necessário faremos.”, destacou.

Rosalba também lembrou que cerca de 70% das pessoas que atualmente estão internadas em Mossoró são oriundas de cidades da região.

Caso Mossoró fosse atender apenas pacientes da cidade não estaria enfrentando uma realidade de leitos de UTI Covid com quase 100% de ocupação.