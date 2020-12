Segunda parcela do 13º dos servidores do RN será paga em duas vezes

A governadora Fátima Bezerra anunciou, nesta sexta-feira (11), em reunião com o Fórum de Servidores, as datas da conclusão do 13º salário do funcionalismo público estadual.

De acordo com ela, 57% dos servidores terão o vencimento concluído no dia 23 de dezembro. Os 43% restantes receberão o pagamento no dia 5 de janeiro.

No dia 23 de dezembro, receberão o restante do 13º os servidores ativos, inativos e pensionistas, cujo salário bruto é de até 2 mil. Nessa data, também irão receber os servidores dos órgãos com arrecadação própria. Os demais servidores recebem no dia 5 de janeiro.

A governadora informou ainda que até o final deste ano anunciará o calendário de pagamento do funcionalismo para 2021.

Na primeira quinzena de janeiro, o Governo do Estado se reunirá novamente com o Fórum de Servidores para discutir o pagamento das folhas em atraso deixadas pela administração anterior.

Segundo a governadora, os pagamentos de dezembro e do 13º do ano de 2018 começarão a ser pagos em janeiro de 2021.