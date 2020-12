Dois assassinatos em Mossoró no início da noite deste sábado, dia 12

O primeiro teve como vítima Fabrício das Barrocas, 23, na região do Santa Delmira; O segundo teve como vítima Matheus Henrique, 20, durante o seu aniversário na região do Bom Jesus; Os dois casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró

A Polícia Militar registrou dois assassinatos no início da noite deste sábado, 12, em Mossoró-RN. O primeiro ocorreu após um assalto na Praça das Cobras, no Santa Delmira, zona oeste. O segundo durante a festa de aniversário da vítima no bairro Bom Jesus, zona sul.

No caso do Santa Delmira, as primeiras informações dão conta que a vítima Marcos Fabrício do Carmo da Silva, de 23 anos, conhecido por Fabrício das Barrocas, teria sido baleado após tomar uma moto Honda de assalto perto da praça das cobras e morreu ao chegar no viaduto da BR 304.

Deste caso, existe ainda uma segunda versão apurada pelo site O Câmera. É de que Fabrício das Barrocas teriam tomado esta moto de assalto junto com um comparsa para fazer um acerto de contas com um inimigo e teria sido morto por este comparsa.

As duas versões não batem exatamente com o que apurou a polícia e a perícia no local. Fabrício foi baleado várias vezes e não resistiu. O corpo foi removido para exames na sede do ITEP e o caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

No segundo caso, que ocorreu no bairro Bom Jesus, a vítima Matheus Henrique Venceslau da Silva, de 20 anos, estava comemorando o aniversário em frente de casa quando os assassinos chegaram e o executaram com vários tiros de espingarda calibre 12.

O corpo de Matheus Henrique, que ficou desfigurado com a violência dos tiros, foi removido para exames na sede do ITEP e o caso também será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que já acumula centenas de inquéritos desta natureza para investigar.

Com mais estas duas ocorrências, o número de Condutas Violentas Letais e Intencionais em Mossoró chegam a 180 só no ano de 2020.