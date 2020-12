Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) realizou, na tarde deste domingo (13), um parto de emergência em um banheiro.

A gestante Daniele dos Santos, de 19 anos, foi atendida quando já estava em trabalho de parto em sua residência, no bairro João XXIII, na cidade de Caicó.

No local, os bombeiros precisaram realizar o procedimento de imediato, pois o bebê já estava em processo de coroação.

“Ao chegarmos no local da ocorrência a mãe estava no banheiro em trabalho de parto, quando tivemos a nobre missão de ajudar aquela criança a vir ao mundo. Foi uma experiência mágica e inesquecível presenciar e ver aquele bebê nascer em meus braços. Foi demais”, relatou emocionado o Soldado Thiago, do Corpo de Bombeiros Militar de Caicó.

Ao lado do Cabo Cunha, também do CBMRN, o parto foi realizado sem maiores complicações. Após o procedimento, o bebê e a mãe foram transportados até o Hospital do Seridó, onde tiveram os cuidados necessários e passam bem.