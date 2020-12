Caraubense é morto por disparos de arma de fogo no Aeroporto I, em Mossoró

A Polícia Militar registrou o segundo homicídio do dia na cidade de Mossoró. O crime aconteceu por volta das 12h, na rua Olivaci Rodrigues de Freitas, bairro Aeroporto I.

A vítima foi identificada como Sérgio Felicio da Silva, de 23 anos. Ele estava passando pela rua de bicicleta quando foi atingido pelos disparos.

Testemunhas contaram á reportagem do MOSSORÓ HOJE que ouviram cerca de 4 disparos, mas quando correram pra rua, não havia mais ninguém, apenas o rapaz, já sem vida, caído por trás de um veículo que estava estacionado.

A esposa da vítima também esteve no local. Ela contou que eles moravam no Aeroporto II, mas ela estava trabalhando e não sabia para onde o marido estava se deslocando.

Disse que ele havia saído pela manhã para sacar o dinheiro do auxílio emergencial. A quantia não foi roubada. O dinheiro, assim como todos os documentos, estavam no bolso da vítima.

A PM fez o isolamento do local até a chegada a Polícia Civil e do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). O delegado Valtair Camilo, titular da delegacia de homicídio, disse que as informações eram muito precárias, mas a vítima tinha duas trouxinhas de maconha no bolso.

Diz que agora vai aprofundar as investigações para descobrir a autoria e motivação do crime, bem como se a vítima tinha envolvimento com ilícitos.