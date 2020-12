Voos da Azul de Mossoró para Recife serão retomados em março de 2021

Nesta terça-feira (15) a Azul Linha anunciou a retomada de sua operação em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a partir de 1º de março de 2021.

Os voos terão como destino a cidade de Recife, de onde os clientes poderão se conectar para todas as capitais do Nordeste e Sudeste, além de cidades importantes do Norte e Centro-Oeste.

Os voos já começam a ser comercializados nos canais oficiais da empresa a partir deste sábado (19). De acordo com a operadora, serão utilizados aviões modelo ATR 72-600, com capacidade para 70 clientes.

Em Recife, principal hub da Azul no Nordeste, os clientes que saírem de Mossoró poderão se conectar a destinos como Belém, Teresina, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

"Estamos passando por essa retomada gradual e responsável com a reabertura de nossas bases em todo o Brasil. Com Mossoró, ampliamos a oferta de voos no Rio Grande do Norte, para oferecer aos nossos clientes viagens para toda a malha aérea nacional, seja a lazer ou a trabalho", destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

Diante da retomada do turismo em todo o país, os voos têm seguido protocolos de higiene e segurança adotados pela companhia desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Em novembro, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou que estava em contato direto com a direção da Azul Linhas Aéreas para agilizar a retomada dos voos para a cidade de Mossoró.

Os voos da Azul haviam sido suspensos em 27 de março, em virtude da pandemia da Covid-19. No entanto, a companhia já havia retomado os serviços em várias cidades, incluindo para Natal, mas as de Mossoró seguiram sem data, devido a problemas no aeroporto.



Fátima Bezerra também chegou a dizer que o Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura de Mossoró, já haviam resolvido essas pendências alegadas pela Companhia para que fosse possível a retomada dos voos na cidade.

