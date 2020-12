Pistoleiro morto teria sido contratado para matar um promotor no RN por R$ 200 mil

A Polícia Civil investiga se pistoleiro morto em confronto nesta segunda-feira (14), na cidade de Lagoa de Pedra, no Rio Grande do Norte, estaria no estado devido a uma encomenda de homicídio.

O delegado Erik Gomes, titular da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), em Natal, confirmou que recebeu a informação sobre um suposto contrato feito para que Zezinho matasse uma autoridade pública, possivelmente um promotor no Ministério Público, com atuação criminal.

Ainda de acordo com a denúncia, o pistoleiro iria receber a quantia de R$ 200 mil para cometer o crime em questão.

O delegado Erik afirmou, no entanto, que esta denúncia segue sendo apurada, que eles ainda não tem os nomes dos supostos mandantes do crime e nem o nome de quem seria essa autoridade alvo do criminoso.

“Zezinho” morreu nesta segunda-feira (14), após reagir a uma abordagem dos investigadores da Deicor, que foram prendê-lo. No confronto, o pistoleiro acabou sendo ferido. Ainda chegou a ser socorrido pelos policiais, mas não resistiu ao ferimento.

“Zezinho” era procurado pela Interpol e pela Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e seu nome estava em 12º na lista com 26 criminosos mais procurados pela polícia, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele estava no RN há cerca de dois meses.