LabSis registra novo tremor de terra na cidade de Bento Fernandes, no RN

Nesta terça-feira (15), às 19h35 UTC (16h35, hora local), um tremor de terra, de magnitude preliminar 1.0, foi registrado no município de Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte.

Anteriormente, no dia 11/12, outros eventos também foram registrados no município, destacando o tremor de magnitude preliminar 1.4, que ocorreu às 19h20 UTC (16h20, horário local).

“Assim como os eventos que ocorreram na última sexta-feira (11), o sismo desta terça-feira também foi sentido pela população”, disse o laboratório.

Veja abaixo o registro feito pela estação sismográfica localizada em Joâo Câmara (ACJC):









O Laboratório Sismológico segue monitorando e divulgando a atividade sísmica da região Nordeste em tempo real. Os pesquisadores informam que é impossível prever quando novos eventos como esse irão voltar a acontecer.