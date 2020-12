Naldinho reúne secretários e faz balanço sobre oito anos de gestão

O prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSDB), “Naldinho”, de Tibau, se reuniu na nesta terça-feira, 15, com os secretários municipais. A reunião aconteceu pela manhã, no Centro Administrativo.

Na oportunidade, eles fizeram uma avaliação dos 8 anos de mandato e programaram a realização da entrega das obras do campo de futebol e do Complexo de Gado Bravo, marcada para o dia 26 de dezembro, além da assinatura da ordem de serviço de calçamento e a construção de uma praça pública.

Segundo o gestor, é importante fazer o levantamento das ações realizadas, de forma que possam ser repassadas as informações à nova equipe que assumirá a Prefeitura de Tibau a partir de janeiro.

“Estamos nesse processo de fechamento de gestão e queremos toda a equipe comprometida com esse trabalho. Vamos também fazer a entrega das obras que estão para serem concluídas esse mês de dezembro, organizar tudo e fornecer todas as informações para a nova gestão”, destacou Naldinho.

Ele fez um breve balanço dos últimos anos em que esteve à frente do Executivo Municipal e disse que nutre o sentimento de missão cumprida.

“Nós realizamos muito nesses oito anos de mandato e é necessário que a gente possa comunicar à população tudo o que construímos, sendo isso o que fizemos desde o primeiro mês de mandato”, disse.

Para Naldinho, mesmo diante de várias, uma de suas grandes ações como gestor “foi pagar o salário dos servidores públicos em dia e dentro do mês trabalho, durante esses oito anos, valorizando e dando dignidade a todos”, ressaltou.

Por último, Naldinho ressaltou sua consciência do bom serviço prestado à cidade. A aprovação da população em relação à gestão atual, que é de 92,7%, comprova a qualidade do serviço ofertado aos tibauenses, e diz muito da capacidade gerencial do prefeito Naldinho.

“Comandei a cidade com o auxílio do povo que elegeu as prioridades para o município, que hoje tem obras em todos os lugares, uma cidade próspera e um município com crédito”, disse.