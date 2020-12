Em audiência com Fátima, Allyson reafirma compromisso em firmar parcerias como o Estado. O prefeito eleito de Mossoró foi recebido pela governadora do RN nesta terça-feira (15), na sede da governadora, em Natal; Na ocasião, Allyson Bezerra reforçou seu interesse em trabalhar em parceria com o Governo do Estado na sua gestão para trazer melhorias e benefícios para Mossoró.

O deputado estadual e prefeito eleito de Mossoró Allyson Bezerra (Solidariedade) participou nesta terça-feira (15), de audiência com a governadora do estado Fátima Bezerra (PT), na sede da Governadoria em Natal.

Como prefeito eleito do segundo maior município potiguar, Allyson reforçou seu interesse de trabalhar em parceria com o Governo do Estado na sua gestão para levar melhorias e benefícios para Mossoró.

"Há o nosso interesse de trabalhar em parceria com o governo do estado. Tem muitas demandas de Mossoró que precisam de atenção do governo estadual. Há esse interesse nosso", frisou Allyson, que será diplomado prefeito de Mossoró nesta quarta-feira, dia 16.

Também participaram da reunião o Chefe de Gabinete e Membro da equipe de transição de Allyson o advogado Kadson Eduardo; o Membro da equipe de transição do prefeito eleito o advogado Paulo Afonso Linhares; o Secretário de Infraestrutura Gustavo Rosado Coelho; o Diretor do DER/RN o engenheiro Manoel Marques; ex-deputado e Secretário de Projetos do Governo Fernando Mineiro e Socorro Batista, do Gabinete Civil do Governo.