Souza reforça necessidade de fortalecimento do Idema em Mossoró

Durante a sessão plenária na quarta-feira (16), o deputado Souza (PSB) abordou em seu discurso, temas ligados ao desenvolvimento da pesca no RN, o licenciamento das caieiras do município de Dix-Sept Rosado e a necessidade de reforçar a unidade do Idema em Mossoró.

Em seu pronunciamento, Souza destacou as três audiências que participou recentemente. O parlamentar, relatou que durante a reunião com a direção do Idema, discutiu a situação do licenciamento das caieiras de Dix-Sept Rosado.

“Há mais de dez anos tramita essa questão do licenciamento e precisamos enfrentar, porque muitas pessoas vivem dessa atividade e a discussão precisa avançar”, destacou.

Em outra reunião da qual participou, o deputado disse que foi abordada a necessidade de reforçar a unidade do Idema em Mossoró.

“Essa é uma reivindicação dos salineiros e a gente precisa fortalecer essa unidade na região, para ampliarmos a presença do instituto e resolver as questões na própria região”, afirmou Souza.

O parlamentar frisou que muitas questões são complexas e poderiam ser discutidas em assembleia, como o caso de multas vultosas aplicadas em alguns segmentos, causando risco de fechar parte do comércio. Por último, citou reunião envolvendo a Secretaria de Educação do RN e a da Agricultura Familiar, cuja pauta foi o ensino profissional marítimo para os pescadores.

“Há exigência da Marinha com relação ao nível de escolaridade e a proposta é que estiquemos o curso de qualificação para que as pessoas possam ser certificadas e fazer o curso de pescador especializado. Houve o entendimento da Secretaria acerca da importância dessa proposta e espero no início de 2021 sinalizarmos com essa proposta, que vai dar oportunidade às pessoas que estão na atividade, continuarem nela”, disse Souza.