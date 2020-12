Ao longo de 2020 a estrutura dos campeonatos nacionais e internacionais foi completamente alterada em alguns momentos. Calendários tiveram que ser adaptados, jogos não tiveram mais torcida e novos protocolos foram adotados quanto aos jogadores que apresentavam resultado positivo para o novo coronavírus.



Isso fez com que diversas entidades discutissem sobre a realização dos campeonatos estaduais em suas respectivas regiões. E a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) foi uma das organizações que teve esse tema em pauta recentemente. Entretanto, o presidente da entidade deu entrevista recentemente comentando retirando a dúvida dos fãs do futebol do Rio Grande do Norte.





Modernidade para superar o momento

José Vanildo, presidente da FNF fez questão de destacar para imprensa em entrevista recente que o campeonato da região acontecerá normalmente em 2021. Segundo José há diversas mudanças nos protocolos e exigências adicionais que elevaram os custos das competições, mas isso não seria um empecilho para realização do torneio estadual.

“Hoje os clubes e federações têm que cumprir uma série de exigências e obrigações. Isso elevou muito as despesas das competições.” – comentou José. Apesar dos empecilhos para realização do torneio, a FNF mostrou-se forte para manter o planejamento e permitir que os clubes se apresentassem.

Um dos caminhos para conseguir esse objetivo foi o de modernização, onde a competição teve de se adaptar ao fato de não haver torcida, exigências adicionais e capacidade de proteger os atletas do campeonato.





Planejamento financeiro gera bons resultados

A FNF se comprometeu a arcar com as despesas do campeonato ao longo de 2021, oferecendo testes de Covid-19 para os atletas em cada jogo que for realizado. E, para José, todo esse planejamento só foi possível graças as mudanças realizadas recentemente na administração da Federação.

Para adaptar os custos operacionais que se elevaram ao longo do ano de 2020 e possivelmente seguirão ainda por um tempo assim em 2021, José comentou que foi modernizado o sistema de atuação da FNF, com enxugamento de folha e alteração de processos internos visando alcançar um caixa que permitisse investimentos em áreas prioritárias no momento.

Segundo José, a adaptação da FNF fez com que a entidade não dependesse de órgãos federativos para cumprir os protocolos de segurança, o que foi essencial para garantir que o campeonato do Rio Grande do Norte pudesse acontecer e os torcedores tivessem essa competição agendada em seus calendários para o ano de 2021.

Em termos de favoritos espera-se uma grande competitividade entre os times. Em 2020 se destacaram na competição o ABC e o América-RN, resta saber quem será o campeão em 2021, com grandes expectativas para que esse torneio movimente o futebol estadual, mesmo ainda sem torcida nos estádios.

Os clubes já prepararam seus respectivos planejamentos para a realização do torneio e, com o apoio da FNF, a expectativa é de que tudo ocorra bem e os atletas estejam mais protegidos contra os riscos do Covid-19 em jogos de futebol.