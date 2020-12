Prefeito consegue R$ 3 milhões para perfurar poço em Serra do Mel

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, esteve em Brasília reunido com o deputado federal João Maia (PL) e com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Mário.

Intermediado pelo deputado João Maia, o prefeito solicitou recursos para a perfuração de um poço profundo para atender a demanda da vila Brasília, Rio Grande do Norte e demais vilas que possam ser contempladas com o novo poço.

Bibiano apresentou ao ministro Rogério Marinho a necessidade de um novo poço tendo em vista que o que antes foi perfurado a água está imprópria para consumo humano.

De pronto, o ministro garantiu ao prefeito o valor de R$ 3 milhões para que o poço possa ser perfurado, cabendo ao município uma contrapartida.

“Sem dúvidas, é uma grande notícia que apresentamos ao povo de Serra do Mel neste fim de ano, de que já asseguramos recursos para construir um novo poço, para assim tentar cada vez mais amenizar o problema d’água em nossa cidade”, comentou o prefeito.