Servidores do RN ainda podem realizar a testagem sorológica da Covid-19

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio das Secretarias da Saúde Pública (Sesap) e da Administração (Sead), continua realizando o teste sorológico da Covid-19 em servidores públicos estaduais, como forma de intensificar o combate à doença.

Esse exame é feito a partir de uma pequena amostra de sangue do paciente e indica se houve ou não criação de anticorpos contra o coronavírus. Ou seja, pode indicar se a pessoa já foi ou não infectada pelo vírus.

Em Natal, os servidores estão sendo testados na Escola de Governo, no Centro Administrativo do Estado, no horário entre 7h e 13h. No interior, os hospitais regionais são as unidades de coletas de referência.

A ação é gratuita e foi iniciada no mês de setembro, com expectativa de testar cerca de 16 mil funcionários.

Para ter acesso à sorologia, o servidor estadual deverá estar assintomático há pelo menos 14 dias, além de não ter sido diagnosticado pela Covid anteriormente em testes laboratoriais como o RT-PCR (swab nasal), testes rápidos ou o próprio teste sorológico.

Isto significa que poderão ter acesso ao exame quem já testou negativo para a doença antes, além de não manifestar sintomas no período da coleta.

Nesses casos, a orientação é que a pessoa sintomática realize o RT-PCR. Além disso, é preciso ser servidor público estadual com matrícula ativa e apresentar número de CPF e cartão SUS.

Aqueles que cumprirem os requisitos para a sorologia, devem primeiramente preencher o formulário disponível no seguinte link: http://abre.ai/testagemdeservidores. Neste formulário, terá que fornecer informações pessoais, que serão analisadas por especialistas médicos da Sesap, responsáveis por fornecer a solicitação médica com indicação da sorologia.

Os servidores que serão testados no interior receberão por e-mail a solicitação médica com a marcação do agendamento do exame.

Os que residem na Grande Natal, entretanto, caso prefiram, podem ir diretamente para a Escola de Governo, entre 7h e 13h, para serem testados. Lá, o servidor deve chegar já com o formulário preenchido, para fins de celeridade no procedimento. No espaço, é mantido o distanciamento social entre os trabalhadores.

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, entre outros profissionais que trabalham nas unidades de saúde pertencentes à Sesap devem procurar as suas unidades para fazer o teste.

Após realizar o exame sorológico, os servidores receberão por e-mail o resultado em até 20 dias úteis.

O Governo do Estado reforça a importância de todos os trabalhadores seguirem as recomendações das autoridades sanitárias e que estão preconizadas no Plano de Ampliação da Jornada de Trabalho Presencial, como maneiras mais eficazes para se evitar a contaminação pelo coronavírus. As principais são fazer o uso adequado de máscaras, higienizar regularmente as mãos e manter o distanciamento social.