ForodeMoscow 250 │ Quem será o secretário de saúde de Allyson Bezerra?

QUEM SERÁ O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ALLYSON BEZERRA

O programa Foro de Moscow destaca quem pode ser o secretário de Saúde do prefeito diplomado Allyson Bezerra e as dificuldades encontradas para definir o nome. Veja também uma entrevista com o reitor do IFRN, Arnóbio Araújo.

1 - Procura-se um secretário de saúde para Mossoró

2- Mossoró já ultrapassou a marca de 10 mil casos de covid-19

3- Regy Carte será secretário de Comunicação da gestão Allyson

4- Mossoroenses que irão às compras de Natal caem 14,5%

5- Fátima Bezerra conversa com José Agripino

6- Crivella à juíza: algo pode ter "fugido" do meu controle. Saiba o que o prefeito falou na audiência de custódia

7- Após afirmar que não existe racismo no Brasil, general Girão se solidariza com Gerson, jogador do Flamengo vítima de racismo

8- Entrevista com o reitor do IFRN, José Arnóbio Araújo

