Caern conclui manutenção em poço e normaliza abastecimento de Apodi

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que vai concluir, na manhã desta quinta-feira (24), um serviço de manutenção no poço P4, que abastece o município de Apodi, na região Oeste do Estado.

O fornecimento de água foi interrompido na noite desta terça-feira (22) para a retirada e reinstalação do conjunto motor bomba no poço reserva.

A Caern ainda informou que, devido alguns imprevistos durante a execução do serviço, a religação do sistema precisou ser adiado, ficando para esta quinta.

Após a religação, o prazo de normalização do abastecimento para toda a cidade é de até 48 horas, de acordo com a pressurização gradual da rede de água.