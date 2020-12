Mais uma família foi destruída pela violência. Nesta quinta-feira (24), véspera de Natal, Eliel Lins Rodrigues, de 35 anos, foi vítima de latrocínio, assalto seguido de morte.

O rapaz, que era auxiliar de produção em uma eólica no município de São Miguel do Gostoso, retornava do trabalho, quando foi abordado por dois criminosos.

Eliel e a esposa eram moradores da praia de Redonda, no município de Areia Branca e estavam prestes a chegar em casa, no momento do crime.

Segundo informações de um amigo da vítima, a esposa de Eliel contou que eles foram abordados pela dupla, que anunciou o assalto. Conta que a vítima não reagiu, entregando todos os pertences.

Apesar disto, um deles efetuou três disparos à queima roupa contra Eliel. O amigo conta que a vítima sequer teve tempo de descer da motocicleta.

Conta que Eliel era uma pessoa muito boa, trabalhadora e que era querido por todos no local. Diz que a população está muito revoltada e apavorada com a violência.

Os dois suspeitos já foram presos. Eles foram identificados como Lucas Muriel de Souza Silva e Wudson Jarques Freire da Silva, ambos com 19 anos.





A Polícia Militar (Rogério, Jaziel e Vidal ) chegou até eles porque a dupla havia cometido um assalto em um posto de combustíveis em Ponta do Mel, momentos antes de abordarem Eliel e a esposa.

Como a PM já estava em diligência a procura deles, conseguiu prendê-los. Os dois foram encaminhados para a delegacia de plantão de Mossoró, onde restaram autuados em flagrante por assalto a mão armada no posto de combustível em Ponta do Mel (Areia Branca) e por assalto seguido de morte já em território de Porto do Mangue

Os policiais de Porto do Mangue relataram ao MOSSORO HOJE como abordaram e prenderam os dois latrocinas, minutos depois do assassinato de Eliel Lins Rodrigues.





Após autuados, os dois criminosos foram encaminhados para a Cadeia Pública de Mossoró. Os dois são da cidade do Alto do Rodrigues. E estariam numa moto vermelha na região de Ponta do Mel apenas para praticar assaltos.

Com os criminosos, os policiais apreenderam a moto, revólver, celulares e dinheiro das vítimas. O delegado de Plantão, Robson Coelho, após ouvir as vítimas de Ponta do Mel e a esposa da Eliel Lins, entre outras testemunhas, encaminhou os dois criminosos para a Cadeia Pública de Mossoró.