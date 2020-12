Ocupação do HCSL caiu, mas cuidados preventivos devem ser mantidos

A Coordenadora de Enfermagem de Hospital São Luiz, que atende a pacientes vítimas da Covid-19 de Mossoró e região, Alexia Morais, explica que apesar de ter sido notada uma redução nas internações, o número de paciente infectados pelo coronavírus tem aumentados em todo os Estado e lembra que a redução pode ter acontecido devido a abertura de 10 novos leitos no Hospital Rafael Fernandes.

Nesta quinta-feira (24) a reportagem do MOSSORÓ HOJE esteve no Hospital de Campanha São Luiz, que atende a pacientes acometidos pela Covid-19.

De acordo com a Coordenadora de Enfermagem da unidade, Alexia Morais, dos 40 leitos de UTI Covid disponíveis no hospital, 28 estão ocupados. Quanto aos leitos de enfermaria, dos 30, há 17 ocupados.

Ainda segundo ela, a equipe do HCSL percebeu uma redução nas internações nesta última semana, mas afirma que não é possível saber se existe relação com os 10 leitos abertos pela Sesap no Hospital Rafael Fernandes.

“Na semana passada a gente chegou a atingir o limite de 38, 39 pacientes internados nas UTIs, também teve a abertura da UTI Covid do Rafael Fernandes, que desafogou um pouco o Hospital São Luiz, por isso que tá tendo um pouco essa divisão. Mas assim, os critérios continuam os mesmos, nós recebemos solicitação da central de regulação o tempo todo, por vagas, tanto de enfermaria quanto de UTI, então assim, a movimentação em relação ao próprio Covid mesmo, ainda persiste”, explica.

Ela lembra que o Hospital Regional Tarcísio Maia segue com os 9 leitos de UTI ocupados e reforça que a população não deve descuidar, mesmo diante da redução de internações no HSCL.

“A gente não deve relaxar, porque se o estado providenciou de abrir novos leitos em outras instituições, é porque as perspectivas, que todas essas pessoas trabalham através de estudos, levantamentos, estatísticas, não estão muito boas. E pra confirmar isso, a gente observa, pelo menos no nosso dia a dia, entre conhecidos, familiares, constantemente tem gente positivando”.