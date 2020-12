Jovem de 21 anos é morto a tiros no bairro Santo Antônio, em Mossoró

A Polícia Militar registrou mais um homicídio na cidade de Mossoró. O crime aconteceu por volta das 15h desta sexta-feira (25), na Rua Zeca Cirilino, bairro Santo Antônio.

A vítima foi identificada como Alan Cláudio de Sousa Silva, 21 anos. De acordo com informações da PM, ele estava caminhando na rua quando foi surpreendido pelos suspeitos, que estavam em uma motocicleta.

Ao se aproximarem da vítima, o garupa do veículo teria desferido vários disparos, sem que ele tivesse tempo de reagir. O jovem morreu ainda no local.

Familiares informaram à PM que o rapaz não tinha envolvimento com ilícitos e que nunca havia sido preso.

A Polícia Civil e peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) estiveram no local para dar inícios às investigações do crime, cuja motivação é desconhecida.

O corpo de Alan Cláudio foi removido para sede do Itep, onde será periciado e liberado para que a família realize o sepultamento.