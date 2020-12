"Só falácia e mais falácia", diz dona de casa sobre saúde em Mossoró

O MOSSORÓ HOJE recebeu vários relatos estarrecedores sobre o atendimento nas UPAs do Grande do Alto São Manoel e também da UPA-Covid19 do Bairro Belo Horizonte. No Alto, agora de 8h30 da manhã deste domingo, 27, estava faltando médico. Na UPA do BH, segundo a denunciante, falta profissional qualificado para atender bem o pacientes e material para exames covid19 LEIA relatos na ÍNTEGRA