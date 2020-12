Diretor-geral da PRF diz que edital do concurso pode sair ainda em janeiro

O efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será finalmente reforçado. O Ministério da Economia autorizou um concurso público para 1.500 vagas para policiais na corporação.

Segundo o diretor-geral da PRF, Eduardo Aggio, o concurso terá 500 excedentes, além das vagas imediatas autorizadas, totalizando 2 mil novos policiais rodoviários.

Embora o prazo para a publicação do edital de abertura seja de seis meses, contados a partir da publicação da portaria, Aggio adiantou que a banca organizadora do concurso será definida ainda este mês para que o edital saia nos primeiros dias de janeiro.

Assim como no último concurso, de 2018, a nova seleção contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação. A autorização para o concurso foi publicada na quinta-feira (24) no Diário Oficial da União.

No Twitter, a PRF comemorou a publicação da portaria com a autorização do Ministério da Economia para o concurso.

No dia 11 de dezembro também foi autorizada a realização do concurso da Polícia Federal. O certame também irá disponibilizar 1500 vagas, distribuídas entre os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista e agente de polícia federal.

O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público será de até seis meses.

