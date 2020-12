Souza solicita recuperação de rodovias que ligam municípios da Costa Branca

O deputado estadual Souza Neto (PSB) apresentou requerimentos, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ao Governo do Estado e ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), para que seja providenciada a recuperação da RN 016, que interliga o município de Porto do Mangue à cidade de Carnaubais.

Solicitou, ainda, a recuperação da RN 404, que interliga Ponta do Mel, no município de Areia branca, à cidade de Porto do Mangue, e a recuperação da malha viária da RN Dehon Caenga, que interliga a cidade de Grossos ao município de Tibau.

De acordo com o parlamentar, a RN 016 é uma estrada importante para economia, pois é responsável pelo tráfego de veículos que transportam o Sal de Porto do Mangue para outras regiões.

“Essa solicitação é fruto de reivindicação do setor salineiro, que relata que as dificuldades do transporte do produto têm aumentado, já que os veículos não estão conseguindo trafegar no trecho”, explicou.

Sobre o trecho da RN 404, ele informa que, além dos problemas do avanço das dunas, existem vários pontos críticos com riscos iminentes de acidentes, o que compromete o tráfego de veículos.

Já com relação à RN Dehon Caenga, o deputado afirma que os condutores que trafegam na estrada reclamam das péssimas condições do trecho, uma vez que, em razão do desgaste da rodovia, o índice de acidentes tem aumentado.